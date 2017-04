KPK Minta Presiden Bentuk Tim Independen Usut Teror Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Wadah Pegawai (WP) KPK meminta Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mengusut peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.



"Kami konsisten meminta dan mendorong Presiden untuk membongkar berbagai teror kepada KPK melalui pembentukan tim gabungan pencari fakta yang independen," kata Ketua I WP KPK Hery Nurudin dalam aksi di depan Gedung KPK Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis 13 April 2017.

Aksi itu digalang WP KPK dan mengumpulkan sekitar seratusan pegawai untuk berdoa bersama dan berorasi singkat. "Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden, Wakil Presiden, pimpinan lembaga, elemen masyarakat, serta seluruh pihak yang telah memberi dukungan kepada KPK, khususnya atas kejadian yang menimpa sahabat kami, Novel Baswedan," kata Hery.Hery menegaskan, kejadian yang menimpa Novel tidak akan menyurutkan semangat pegawai KPK untuk terus memberantas korupsi. "Kami mengajak seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dan terus mendukung upaya besar mencegah dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," kata Hery.Ia masih meyakini teror terhadap pegawai KPK akan terungkap meski kasus-kasus sebelumnya belum ada yang terungkap. "Kami akan dorong sampai tuntas," tegas Hery.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.Saat ini kondisi Novel mulai membaik dengan penglihatan mata kiri 17 persen dan mata kanan 30 persen. Ia dirawat di Singapura dengan menggunakan biaya negara.(UWA)