Kasus Novel Bukan Kegagalan Jokowi

Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa dianggap sebagai kegagalan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Jokowi serius dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.



“Kami ingin katakan bahwa Pak Jokowi serius menyelesaikan (kasus Novel),” ujar Juli di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis, 17 Januari 2019.

Buktinya, kata Juli, Jokowi sejak awal mengirim dokter kepresidenan untuk merawat Novel. Selain itu, biaya pengobatan Novel ditanggung negara atas instruksi Jokowi.



Tidak hanya itu, lanjut Juli, Jokowi juga memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebanyak tiga kali untuk mengusut kasus ini. Bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuat rekomendasi terkait penyerangan Novel.



Dia menyebut ada pihak yang berusaha mempersonifikasi kasus Novel sebagai kegagalan penegakan hukum. Dirinya menegaskan, kasus Novel tidak bisa dijadikan indikator kegagalan Jokowi.



“Menurut saya, menjadikan (kasus) Novel sebagai simbol Pak Jokowi gagal itu menurut saya yang keliru,” pungkas Juli.



Novel Baswedan disiram air keras pada April 2017 lalu sepulang menunaikan salat subuh di masjid dekat kediamannya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hampir dua tahun berlalu, pengusutan kasus ini mandek.



Pelaku penyerangan Novel hingga kini juga belum terungkap. Novel sebelumnya sempat menyebut jika aktor intelektual penyerangannya saat itu adalah salah satu jendral kepolisian.









