Rekomendasi Antikorupsi Terganjal Regulasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia diberikan 32 poin rekomendasi agar pemberantasan korupsi di negeri ini membaik dalam Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC). Namun, hingga saat ini, baru 8 rekomendasi yang bisa diselesaikan.



"Saat itu kita di-review Inggris dan Uzbekistan tentang bab III dan bab IV tentang international cooperation dan law enforcement. Ada 32 rekomendasi dengan baru delapan dilaksanakan dan memang hampir seluruhnya merupakan rekomendasi berkaitan dengan regulasi," jelas Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas Diani Sadiawati dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Sebagian rekomendasi tersebut memang terkait kajian yang dilakukan dengan hasil akhir diharapkan bakal menjadi regulasi mengenai pemberantasan korupsi. Sayangnya, banyak dari regulasi yang direkomendasikan itu belum selesai atau belum dilakukan hingga saat ini, misalnya terkait dengan revisi UU KUHAP.



Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, salah satu faktor yang menyulitkan perwujudan rekomendasi tahap pertama tersebut ialah UU Tipikor Indonesia telah terlebih dahulu ada sebelum rekomendasi UNCAC. Ia menyadari sulit terpenuhinya rekomendasi itu karena membutuhkan kerja sama pemerintah dan parlemen.



"Jadi bukan cuma KPK dan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, kami meminta pemerintah dan parlemen sama-sama mendorong ini agar rekomendasinya menjadi seratus persen," jelas Laode.



Contoh kecil rekomenadasi UNCAC yang dinilainya perlu segera direalisasikan ialah RUU Ekstradisi dan RUU Perampasan Aset. "Itu kan sudah ada rancangannya di DPR, tapi tidak masuk ke prolegnas padahal itu sifatnya prioritas," tambah dia.



Terlepas dari kendala dalam pembuatan regulasi, Indonesia tetap dilihat sebagai salah satu best practice di dunia. Salah satunya, penyidikan dan penuntutan dengan sistem under one roof dianggap salah satu cara pemberantasan korupsi terbaik di dunia dan bahkan direkomendasikan ke negara-negara lain.



Audit BPK

Dalam kesempatan yang sama, Syarif juga membenarkan saat ini audit yang dilakukan BPK terhadap KPK sudah mulai berjalan. "Auditnya banyak, dari pencegahan hingga penindakan. Jadi cukup luas dan detail," kata Laode.



Meskipun demikian, ia menyatakan pihaknya sama sekali tidak terganggu dengan hal itu. Ia justru berharap audit BPK terhadap lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu bisa membuat kinerja mereka menjadi lebih baik.



"Kami tidak takut dengan audit itu dan mudah mudahan dengan audit itu temuannya juga bisa memperbaiki check and balances di KPK."



Syarif mengatakan pihaknya selalu siap dengan audit sebab hal itu merupakan bagian dari kontrol dan pengawasan terhadap KPK. Hal senada juga diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo.



Agus menilai pemeriksaan BPK itu sebagai hal yang wajar sebagaimana rutin dilakukan setiap tahunnya. Bahkan, KPK siap untuk memfasilitasi para auditor BPK untuk menjalankan tugas tersebut.







