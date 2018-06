KPK Berharap Kasus Novel Terungkap Pascalebaran

Jakarta: Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnowo berharap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan segera terungkap. Ia tak mau pengungkapan kasus sampai menemui lebaran tahun depan.



""Setelah ini kita nanti di tempat penyiraman terhadap Bang Novel kami akan menyatakan sikap terkait kasus penuntasan kasus Novel. Kita harapkan ini menjadi lebaran terakhir dari kasus ini sehingga bisa dituntaskan," jelas Yudi saat bersilaturahmi ke rumah Novel di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu, 17 Juni 2018.

Ia berharap momentum Idulfitri menjadi kemenangan bagi pemberantasan korupsi. Upaya intimidatif terhadap pegawai KPK tak boleh kembali terulang.



Sedangkan Novel bersyukur bisa berlebaran di Indonesia bersama keluarga. Momen itu tak bisa ia nikmati tahun lalu karena masih dalam pengobatan di Singapura.



"Hari ini saya dikunjungi rekan dari pegawai dan tentunya ini suatu semangat dan dukungan. Saya juga yakin dukungan ini juga dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia yang peduli dengan pemberantasan korupsi," kata Novel



Orang tak dikenal menyiramkan air keras ke wajah Novel, Selasa pagi, 11 April 2017. Pelaku beraksi saat Novel berjalan kaki pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya.



Sayangnya, kasus yang sudah lebih dari setahun ditangani Polri iru tak kunjung terungkap.





