Alasan Polisi Perlu Memeriksa Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi merasa perlu meminta keterangan Penyidik KPK Novel Baswedan terkait kasus penyiraman air keras. Sedangkan KPK yakin tanpa memeriksa Novel, polisi bisa menemukan pelaku.



Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, sebagai korban Novel pastinya lebih mengetahui kasus yang menimpanya. Karenanya, penyidik mendatangi rumah sakit tempat Novel dirawat di Singapura.

"‎Korban kan lebih tahu, apakah dia merasa ada yang dicurigai saat kerja, korban sendiri yang perlu memberikan informasi," kata Argo di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 11 Mei 2017.Lagipula, tambah Argo, keterangan Novel penting agar pengusutan kasus tak jalan di tempat. Selain itu, keterangan korban dibutuhkan untuk melengkapi berkas ke Kejaksaan.Ia juga mengatakan, pemeriksaan terhadap Novel yang menjadi korban sudah sesuai prosedur polisi. Namun begitu, kehadiran penyidik ke rumah sakit beberapa waktu lalu belum termasuk dalam pemeriksaan."Kami belum sempat tanya panjang-panjang. Kami tak diberi izin oleh dokter," ujar Argo.Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sebelum pemeriksaan, KPK perlu mendengar dan mendapat arahan dari dokter yang merawat Novel. Sejauh mana proses pemeriksaan bisa dilakukan dan dalam kondisi apa itu dapat dilakukan.Selain itu, KPK yakin polisi dapat menemukan pelaku tanpa perlu memeriksa saksi korban. Apalagi, menurut dia, informasi yang dikantongi kepolisian dinilai sudah lebih dari cukup."Tim sepatutnya sudah bisa menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan serangan-serangan itu," jelas Febri.Senada dengan Febri, Tama S. Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch, menilai pemeriksaan Novel oleh polisi bukan hal mendesak. Menurut dia, Novel bisa dimintai keterangan setelah ada pelaku yang tertangkap."Tidak ada urgensinya Novel diperiksa terkait penanganan perkara yang berhubungan dengannya. Yang kita harapkan justru kepolisian fokus menangani perkara, cari pelakunya," jelas Tama.(TRK)