Ombudsman dan KPK Bahas Kasus Novel

Jakarta: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Adrianus Meliala mendatangi gedung Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Adrianus datang untuk membahas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.



"(Kedatangan Adrianus) Ada meeting ‎dengan biro hukum KPK. Iya untuk bahas kasus Novel Baswedan," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Namun, Yeye sapaan karib Yuyuk, belum memerinci hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Adrianus sendiri menolak berkomentar perihal kedatangannya itu.



"Nanti saja ya, nanti," singkat Adrianus sebelum masuk ke markas Antirasuah.



Ombudsman sebelumnya pernah menyebut kalau Novel Baswedan tidak kooperatif saat akan diperiksa oleh penyidik Kepolisian. Sehingga, Ombudsman berencana memanggil KPK dan Novel Baswedan untuk mengonfirmasi soal lambannya pihak kepolisian menuntaskan kasus teror penyiraman air keras tersebut.



Pada 11 April 2018 kemarin, tepat satu tahun teror keji terhadap Novel. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017.



Akibat peristiwa itu, kedua mata Novel mengalami kerusakan parah bahkan hampir buta. Untuk memperbaiki kedua matanya, Novel harus menjalani operasi di Singapura selama satu tahun.



Namun, hingga Novel kembali ke Indonesia, pihak kepolisian yang menangani kasus ini belum mampu menangkap pelaku atau pun otak di balik penyerangan. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.



