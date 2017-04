Polri Matangkan Informasi Terkait Kasus Teror Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polri memastikan penyelidikan kasus penyiraman air keras ke muka Novel Baswedan jalan terus. Saat ini, penyidik tengah menghimpun informasi dari saksi.



"Penyelidikan belum selesai, masih jalan. Semua, segala informasi dimatangkan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa, 25 April 2017.

Boy mengatakan, penyidik telah melaksanakan pengungkapan fakta-fakta dari proses penyidikan. Segala informasi bakal dikembangkan. "Tentunya dari berbagai sisi, berbagai informasi yang layak dikembangkan. Itu akan dikembangkan terus," tuturnya.Boy menerangkan, informasi yang dikembangkan harus berkaitan dengan fakta. Polisi tidak bisa mengembangkan informasi yang berangkat dari asumsi semata.Boy membantah penyidikan penyiraman air keras terhadap Novel mentok. "Yang ada, adalah bagaimana validitas ketersediaan informasi itu kemudian penilaian informasi berkaitan dengan fakta atau tidak. Tidak perlu berfikir mentok," kata dia.Jenderal bintang dua ini meminta masyarakat memiliki informasi terkait penyerangan memberi keterangan kepada kepolisian."Karena penyelidikan itu kan dinamis. Bisa cepat dapat fakta, bisa fakta belum ditemukan karena minim sumber informasi yang menghubungkan dengan fakta," pungkas Boy.Polisi telah memeriksa belasan saksi. Namun hingga saat ini belum ada pihak yang diduga menyiram air keras ke wajah Novel.Saat ini, Novel Baswedan mendapat perawatan di Singapore National Eye Centre (SNEC). Dia akan melanjutkan perawatan di hingga sembuh. Kondisi mata Novel pun sudah membaik. "Tetap akan di Singapura, mohon doanya ya," kata kakak dari Novel, Taufik Baswedan, saat dihubungi, Senin 24 April 2017.Menurut dia, mata kanan Novel sudah mengalami perkembangan yang cukup bagus. Dia sudah bisa membaca, mengenali huruf, membaca sub judul koran, dan mengenali wajah dengan mata kanan.Namun, pemulihan mata kiri Novel lebih lambat. Penglihatan mata kiri Novel masih buram. Mata kirinya masih silau ketika mencoba untuk mengenali angka dan huruf.Kemungkinan kornea mata kiri Novel harus diganti bila tidak ada kemajuan. "Belum akan ada keputusan dokter (mengenai kebutuhan donor kornea) hingga minggu depan," ungkap Taufik.(YDH)