Kondisi Mata Novel Membaik

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sepekan lebih dirawat di Singapura. Perlahan kondisi kesehatan mata Novel mulai membaik.



"Hari ini tekanan mata normal. Sebelah kiri 17 dan sebelah kanan 17," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 21 April 2017.

Namun sempat terjadi peningkatan tekanan mata imbas dari pengurangan obat tetes ke mata Novel. Tim dokter sedang mengurangi frekuensi obat tetes ke mata Novel dari tiga kali sehari menjadi dua kali sehari sehari."Dipertimbangkan jika tekanan terus meningkat besok, maka dosis obat akan ditambah kembali," jelas Febri.Febri menyebut kesehatan mana Novel cenderung meningkat. Mata sebelah kanan sudah mulai bisa mengenali huruf dan angka saat dilakukan tes mata. Bahkan Novel, sudah bisa membaca huruf dan angka seukuran sub judul di surat kabar.Sementara untuk mata kiri pun mengalami kemajuan. Jika sebelumnya pandangannya masih samar terhadap objek dan benda, hari ini mata kirinya sudah bisa mengenali huruf dan angka."Namun sangat silau jika terkena cahaya," ujarnya.Hal itu diduga imbas dari cairan air keras yang cukup banyak mengena ke selaput mata kirinya. Namun sayangnya, pertumbuhan selaput korneanya sama sekali belum mengalami pertumbuhan hingga saat ini.(SUR)