Novel Menolak Dikawal Polisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior KPK Novel Baswedan ingin leluasa. Dia, sebelum kejadian penyiraman air keras, menolak dikawal polisi.



"Pengawalnya disuruh pulang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu 26 April 2017.



Iriawan kecewa. Padahal, sejatinya teror dekat dengan Novel. Lebih-lebih dia sedang menangani kasus besar: megakroupsi KTP elektonik."Yang bersangkutan sedang menangani kasus besar sehingga sangat wajar kalau dikawal," kata Iriawan.Iriawan sempat geram dengan sikap Novel. "Bahkan waktu pertama kali telepon saya marah. Kenapa saya sudah atensi untuk dikawal, tidak mau dikawal," jelas Iriawan.Menurut Iriawan, dua penyerang sudah menggambar situasi dan kondisi tempat tinggal Novel sejak lama. Dari rekaman CCTV, tergambar beberapa kali upaya yang memata-matai kediaman Novel."Ada beberapa gambar, yang lewat beberapa kali, yang pakai topi juga ada," pungkas Iriawan.(YDH)