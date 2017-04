Kantongi Bukti dari KPK, Bamsoet Berniat Laporkan Miryam ke Bareskrim

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berniat melaporkan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani ke Bareskrim Mabes Polri. Bamsoet, sapaan akrab Bambang, merasa dirugikan karena disebut mengancam Miryam.



"Saya sedang pertimbangkan melaporkan Miryam yang ngomongnya ngawur itu," kata Bamsoet di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 4 April 2017.

Politikus Partai Golkar ini mengaku sudah meminta sejumlah bukti ke KPK. Salah satunya, rekaman pernyataan Miryam di dalam penyidikan KPK.Pernyataan Miryam ini disampaikan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan, dalam persidangan KTP-el, Kamis 30 Maret 2017. Novel menyebut Miryam diancam dan ditekan Bamsoet beserta lima anggota Komisi III lainnya.Pengakuan itu, kata Novel, disampaikan langsung oleh Miryam saat menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek KTP-el. Bamsoet pun langsung membantah hal tersebut."Kok saya disangkutpautkan? Saya itu enggak ada kepentingan. Komisi saya saja beda," tandas Bamsoet.(DHI)