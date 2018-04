ICW Tunggu Jokowi Bentuk TGPF Kasus Novel

Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) terus mendorong Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. ICW menilai kepolisian terlalu lambat dalam menangani kasus ini.



"Lambatnya penyidikan membuktikan tak ada keseriusan sama sekali dari Polri untuk mengungkap kasus Novel. Masyarakat mendorong agar Presiden segera membentuk TGPF. Dorongan kami masih sama," kata peneliti ICW Lola Easter ketika dihubungi Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.

Lola menilai TGPF kasus Novel bisa menutupi celah kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pengungkapan kasus tersebut. Satu tahun dianggap terlalu lama bagi penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus ini.



"Ini tidak masuk akal untuk level Kepolisian. Reskrimum Polri itu kan baik. Banyak yang memuaskan. Tapi kenapa untuk kasus Novel ini tidak sama sekali. Untuk itu kami mendorong Presiden agar segera membentuk TGPF," kata Lola.



ICW menyayangkan sikap Jokowi yang hingga kini masih belum membentuk TGPF. Padahal TGPF, menurut Lola, hanya bisa dibentuk melalui kewenangan Presiden.



"Kami juga sayangkan sikap Presiden yang masih menunggu. Padahal satu tahun itu waktu yang lama. Kepentingan kita sekarang bagaimana kemudian perkara Novel bisa dibuka seterang-terangnya sehingga publik bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata dia.



Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Peristiwa itu membuat kedua mata Novel hampir buta.



Hampir satu tahun berlalu, kasus Novel hingga kini masih buram. Polri belum mampu mengungkap dalang maupun pelaku penyiraman air keras ke Novel.







(REN)