Penglihatan Mata Kanan Novel Menurun

Jakarta: Penglihatan mata kanan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menurun. Novel tidak bisa maksimal beraktivitas.



"Yang kanan tidak baca teks. Sebelah kiri juga," kata Novel kepada Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.

Novel mengaku sebelumnya mata kiri sudah bisa melihat. Namun, penglihatannya tidak sebagus mata kanan.



"Mata kiri yang diharapkan mendapat pemulihan lebih baik," ujar Novel.



Saat ini, Novel dalam tahap pemulihan pascaoperasi kornea artifisial. Dia mengatakan pemulihan membutuhkan waktu sebulan.



"Saat ini baru berjalan 10 hari. Itu disampaikan oleh dokter yang menangani saya bersama dokter KPK waktu itu," ujar Novel.



Setelah menjalani operasi, terang Novel, ada darah di balik lensa mata yang perlu ditunggu hingga hilang. Menurut dia, tahapan operasi sudah mengembalikan organ-organ artifisial pada tempatnya.



"Nantinya hanya menunggu agar organ-organ itu bisa berfungsi maksimal," ujar Novel.





