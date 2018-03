Jeniffer Dunn Segera Diadili

Jakarta: Polisi akan menyerahkan berkas perkara Artis Jeniffer Dunn ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018. Berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).



"Kami akan serahkan Jennifer berikut barang bukti ke Kejati DKI hari ini," kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Jean Calvin Simanjuntak, saat dikonfirmasi, Kamis, 15 Maret 2018.

Ia mengatakan penyerahan Jennifer dan berkas perkara kasus narkoba dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, sebelumnya, Jeniffer akan diproses untuk menjalani uji kesehatan.



"Tapi nanti melihat kondisi," ucap Calvin.



Polisi menangkap artis Jennifer Dunn terkait kasus narkoba. Dia ditangkap di rumahnya Jalan Bangka XII C, No 29, RT 001/010, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu, 31 Desember 2017.



Jennifer ditangkap setelah polisi terlebih dahulu menangkap FS, pria yang akan memasok sabu kepada Jennifer. FS ditangkap di Jalan Rukun No 27B, RT 002/005, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



Jeniffer dianggap melanggar Pasal 114 Ayat (l) Sub Pasal 112 Ayat (l) junto Pasal 132 Ayat (l) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.









(OJE)