Dua Pengedar Jaringan Lapas Cipinang Ditangkap

Jakarta: WN dan AM, dua pengedar narkoba jaringan Lapas Cipinang, ditangkap Polsek Kembangan, Jakarta Barat. WN ditangkap di rumahnya di Jalan Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu, 29 Desember 2019.



"WN mengaku menjual narkoba dan mendapat barang tersebut dari tersangka AM," ujar Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handono, di Polsek Kembangan, Jakarta Barat, Kamis, 3 Januari 2019.

Joko memaparkan, dari penangkapan WN, polisi mengamankan empat butir ekstasi yang ditemukan di bagian bawah televisi. Selain itu, 0,58 gram sabu di busa tempat tidur.



Setelah itu, kata Joko, tim menangkap AM yang tinggal tidak jauh dari kediaman WN. Polisi pun menyita 500 butir ekstasi dan 6,42 gram sabu. Kemudian, disita juga tiga timbangan dan berangkas.



"Narkoba tersebut disimpan di dalam berangkas. Pengakuannya, untuk diedarkan saat malam pergantian tahun," tuturnya.



Diterangkan Joko, tersangka AM telah beroperasi selama dua tahun. Ekstasi dan sabu yang diedarkan AM berasal dari AL, narapidana narkoba di Lapas Cipinang.



AM memesan ekstasi kepada AL sekitar 600 butir. Narkoba dikirimkan AL melalui kurir. Namun, AM mengaku tidak mengetahui siapa kurir tersebut.



"Beberapa barang sudah diedarkan oleh AM. Saat ini kami sedang dalami jaringan yang ada di lapas tersebut," pungkas dia.



Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat 1 subsider 122 ayat 1, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka terancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 miliar, paling banyak Rp 10 miliar.





Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen





(YDH)