Kepolisian Kesulitan Ungkap Kasus Teror Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Hampir sebulan berlalu, tapi tanda-tanda teror terhadap Novel Baswedan akan cepat terungkap masih jauh panggang dari api. Kepolisian mengaku sudah punya informasi kuat penyiram air keras ke wajah Novel, namun mereka tak kunjung dibekuk.



Kepolisian pun telah mendapat informasi dari banyak saksi, minus kesaksian Novel yang kini masih dirawat di Singapura. Toh, sampai kini penyiram cairan asam sulfat ke wajah Novel masih teka-teki.

"Masih kami dalami," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu 3 Mei 2017.Argo mengatakan, Kepolisian masih menganalisa semua informasi yang masuk. Satu per satu. Juga dengan barang bukti yang didapat.Argo mengakui, tak mudah untuk mengungkap kasus ini. Apalagi, Kepolisian belum mendapat keterangan rinci dari Novel. Padahal, tambah dia, orang yang paling tahu kehidupan sehari-hari korban, ya korban sendiri."Apakah ada ancaman atau tidak? Makanya kami cek korban, apakah pernah dibuntuti, berapa lama, bagaimana," tutur Argo.Selain keterangan Novel, penyidik juga membutuhkan keterangan dokter yang merawatnya. "Berkaitan dengan hasil visum," pungkas Argo.Novel disiram air keras ketika tengah berjalan sendiri usai salat Subuh berjamaah. Penyerang berboncengan sepeda motor. Air keras merusak mata kiri dan kanan penyidik senior KPK itu. Banyak pihak menduga, teror berkaitan dengan kasus besar yang kini tengah ditangani Novel.(YDH)