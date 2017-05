Polisi Belum Perlu Sayembara Mengungkap Penyiram Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi belum perlu membuat sayembara untuk menemukan penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sebab, sejauh ini, belum ada titik terang yang mengarah ke pelaku.



"Nanti masyarakat malah asal-asalan menangkap. Kan ciri-ciri saja belum tahu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Senin 15 Mei 2017.

Novel diserang sepulang dari salat Subuh di masjid dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel menderita luka di kedua mata dan muka. Saat ini, ia masih dirawat di Singapura.Polisi sempat mengamankan tiga orang, satu di antaranya berinisial AL, namun hasil pemeriksaan tidak menunjukkan bukti bahwa mereka terlibat kasus penyerangan Novel. Mereka pun dilepaskan.Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin mengatakan, polisi menangkap seseorang berinisial AL berdasarkan foto dari Novel. Saat ini, yang penyidik dalami dari mana Novel memperoleh foto AL.Sebelumnya, Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) mengusulkan polisi membuka sayembara guna membantu penyelidikan kasus penyiraman cairan kimia terhadap Novel.Kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan, polisi akan kesulitan membuktikan penyerang Novel karena minim bukti dan informasi di lapangan. Diperlukan cara tradisional seperti sayembara terbuka kepada masyarakat."Melalui sayembara terbuka akan banyak informasi dari masyarakat yang disampaikan ke polisi," kata Edi.(TRK)