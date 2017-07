Miryam Klaim BAPnya Jadi Petimbangan Hakim

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus Partai Hanura, Miryam S. Haryani, yakin pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya menjadi pertimbangan hakim dalam memvonis terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Irman dan Sugiharto. Miryam berharap, hal itu jadi pedoman majelis hakim yang mengadili perkaranya.



"Itu berarti keterangan saya (di pengadilan) diakui oleh hakim," kata Miryam usai menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juli 2017.



Miryam mengatakan, pertimbangan putusan hakim merupakan fakta baru. Ia menganggap vonis hakim kepada Irman dan Sugiharto memberikan keadilan kepadanya.



Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak menjadikan BAP Miryam sebagai pertimbangan dalam memvonis Irman dan Sugiharto. Majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan Miryam di persidangan.



Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar mengatakan, keterangan Miryam dalam BAP bukan alat bukti dalam persidangan. BAP pada penyidikan hanya digunakan sebagai pedoman memeriksa dan mengadili suatu perkara.



"Keterangan saksi yang sah adalah keterangan di persidangan," kata John saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 20 Juli 2017.



John mengatakan, keterangan Miryam yang digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan yang digunakan di persidangan.



Miryam mencabut dan menyangkal semua keterangannya dalam BAP. Padahal, di dalam BAP-nya, Miryam menyebutkan soal sejumlah aliran dana yang mengalir ke koleganya di Parlemen.



Hal tersebut dilakukannya saat bersaksi di persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam menyebut keterangannya dalam BAP tidak benar karena ditekan oleh penyidik saat diperiksa. Akan tetapi, penyidik KPK Novel Baswedan yang memeriksa Miryam membantah tudingan Miryam.



Novel menyebut, pada pemeriksaan Miryam malah mengaku ditekan sejumlah anggota DPR. "Yang saya ingat, ada Aziz Syamsudin, Desmond J. Mahesa, Masinton Pasaribu, kemudian Syarifudin Sudding," kata Novel di persidangan beberapa waktu silam.



Akibat tindakannya itu, KPK kemudian menetapkan Miryam sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan tidak benar di persidangan. Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





