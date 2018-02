Sederet Aset Bos First Travel Menggunakan Duit Calon Jemaah Umrah

Depok: Tiga bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan dibayang-bayangi hukuman pidana berat. Mereka didakwa menggelapkan duit calon jemaah umrah ratusan miliar.



Pasalnya, perbuatan ketiga terdakwa telah merugikan calon jemaah umrah First Travel. Kenyataannya sebanyak 63.310 orang menjadi korban, lantaran mereka gagal berangkat umrah.

Dalam surat dakwaan, meyebut Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan menawarkan promo paket umrah reguler seharga Rp15 juta per orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3. Selain itu, ada promo lainnya seharga Rp26 juta, mendapat fasilitas penginapan hotel bintang 4.



"Sementara untuk paket VIP, jamaat diberikan harga per orangnya Rp 54 juta," kata koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU), Heri Jerman, di Pengadilan Negeri Depok, Kompleks Perkantoran Kota Kembang, Jalan Boulevard, Depok, Jawa Barat, Senin, 19 Februari 2018.



Adanya promo tersebut, membuat sedikitnya 93.295 orang mendaftarkan diri untuk mengikuti promo umrah tersebut sejak Januari 2015. Dari jemaah yang mendaftar, terkumpul uang lebih dari Rp1,3 triliun. Jamaah mentransfer sejumlah uang itu melalui Bank Mandiri atas nama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).



Dari dana yang terkumpul, First Travel telah memberangkatkan sebanyak 29.985 orang per 16 November 2016 hingga 14 Juni 2017. Sementara sedikitnya 63.310 orang belum diberangkatkan umrah oleh PT First travel hingga hari ini.



Sedangkan sisa dana yang terpakai untuk memberangkatkan 29.985 orang, yakni Rp905 miliar. Sisa dana tersebut digunakan untuk membeli puluhan aset bergerak dan tidak bergerak.



"Bahwa dengan maksud untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari uang setoran biaya perjalaan calon jemaah umrah," ungkapnya.



Adapun daftar pembelian aset yang dilakukan bos First Travel untuk menyamarkan uang Rp905 miliar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut:



(Klasifikasi 1)



1. Membiayai perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp8,6 miliar



2. Membeli beberapa tas mewah Merk Gucci Rp18 juta, Furla Rp24 juta, Louis Vuitton Rp30 juta



3. Membeli 1 jam tangan Carl Bucherer Rp200 juta.



4. Membeli 1 cincin berlian pada tahun 2016 seharga Rp150 juta.



(Klasifikasi 2)



5. Membayar sewa kantor PT First Anugerah Karya Wiisata di GedungAtrium Mulia Suite 101 Jl HR Rasuna Said Rp1,3 miliar per 4 bulan



6. Membayar sewa kantor PT First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jl TB SImatupang, seewa selama 3 tahun seharaga Rp8.219.700.000



7. Membayar sewa gedung Promonade Nomor 20 Unit F dan G Jl Bangka Raya Kemang Jaksel Rp800 juta per tahun



8. Digunakan untuk pembayaran sewa booth event Hello Indonesia dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tangal 31 Mei 2014 tdan tanggal 5 Juni 2015. Keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London Rp2 miliar.



(Klasifikasi 3)



9. Digunakan untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Retoran Golden Day Restaurant Milik Love Health LTD yang kemudian diubah menjadi Nusa Dua restaurant sebesar Rp10 miliar.



10. Membeli 1 perusahaan PT Hijrah Bersama Taqwa dibeli pada tahun 2016 seharga Rp1,2 miliar



11. Membeli perusahaan PT Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp1,2 miliar.



12. Membeli perusahaan Yamin Duta Makmur tahun 2014 seharga Rp2,5 miliar



(Klasifikasi 4)



13. Membeli satu bidang tanah seluas 100 meter di London dibeli pada tahun 2016 seharga Rp100 juta



14. Membeli sebidang tanah dan bangunan di Jl Venesia Selatan Nomor 99 Sentul City seharga Rp10 miliar



15. Membeli sebidang tanah dan bangunan di Jl Radar Auri Nomor 1 Cimanggis Depok Rp5 miliar.



16. Membeli tanah dan bangunan di Cluster Vasa Kebagusan Dlam IV Nomor 55 Pasar Minggu seharga Rp1,5 miliar



17. Membeli sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Depok Rp500 juta



18. Membeli 1 unit apartemen Puri Park View lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp400 juta



19. Membeli 2 unit rumah d Jl RTM Cimanggis Depok dan Jl Kebagusan Jaksel Rp1 miliar.



(Klasifikasi 5)



20. Membeli 1 mobil Daihatsu Sirion tahun 2012 seharga Rp100 juta



21. Membeli Hummer tahun 2008 dibeli tahun 2015 Rp3,5 miliar



22. Membeli 1 mobil Vellfire dibeli tahun 2016 seharga Rp1 miliar



23. Membeli satu mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 201 seharga Rp500 juta



24. Membeli 1 mobil Mercedes Benz dibeli tahun 2015 seharga Rp1 miliar



25. Membeli satu mobil VW tahun 2016 seharga Rp1 miliar



26. Membeli 1 mobil Avanza tahun 2015 seharga Rp140 juta



27. Membeli 1 mobil Mitsubishi tahun 2016 seharga Rp160 juta



28. Membeli 1 mobil Avanza tahun 2015 seharga Rp140 juta



29. Membeli satu mobil Xenia tahun 2015 seharga Rp110 juta



30. Membeli 1 Daihatsu Gran Max tahun 2015 seharga Rp120 juta



31. Membeli 1 Daihatsu Luxio tahun 2016 Rp140 juta



32. membeli satu mobil Xenia tahun 2015 seharga Rp110 juta



33. Membeli satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2015 seharga Rp350 juta



34. Membeli satu mobil Honda HRV seharga Rp165 juta



35. Membeli 1 mobil Fortuner tahun 2016 Rp350 juta atas nama Solihin



36. Membeli 1 mobil Fortuner tahun 2015 seharga Rp350 juta atas nama Siti Nuraida.



37. Membeli 1 Grand Livina pada tahun 2015 seharga Rp100 juta



38. Membeli BMW Z4 pada tahun 2016 seharga Rp700 juta







