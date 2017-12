KPK Ucapkan Terima Kasih Buat Dukungan Masyarakat

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan masyarakat selama 14 tahun, sejak berdirinya lembaga Antikorupsi akhir 2003 lalu. Dukungan masyarakat sangat membantu kinerja lembaga antikorupsi selama ini.



"Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media dan masyarakat RI keseluruhan yang telah mendukung KPK sampai hari ini," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 29 Desember 2017.

Syarif mengatakan, banyak hal yang dicapai lembaga antikorupsi tahun ini. Namun, dia mengaku prihatin lantaran salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan masih belum sembuh setelah disiram air keras pada 11 April 2017 lalu. Saat ini, Novel masih menjalani perawatan mata di Singapura.



"Pada saat yang sama kami masih sangat prihatin, Kasatgas e-KTP Novel Baswedan belum sembuh matanya. Bahkan pada saat operasi kedua di mata kiri itu sedang diupayakan terus dan belum sembuh," ujar dia.



Pada kesempatan itu, Syarif pun memohon doa masyarakat untuk kesembuhan mata kiri Novel. Dia berharap, Novel bisa segera kembali bergabung dengan KPK.



Senada dengan Syarif, Sekretaris Jenderal Wadah Pegawai KPK Aulia Postiera, yang mewakili seluruh pegawai KPK menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Menurut dia, sejak KPK berdiri 14 tahun lalu, masyarakat telah berperan aktif membantu kegiatan pemberantasan korupsi.



"Pada hari ini juga, pada kesempatan baik ini, pegawai mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang selama ini selalu mendukung KPK dalam menjalani tugasnya," kata Aulia.



Aulia juga meminta doa masyarakat untuk kesembuhan Novel. Dia bersama jajaran KPK berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku penyiraman air keras ke Novel.



"Kami memohon dan meminta kepada bapak presiden agar penanganan kasus penyerangan terhadap rekan kami Novel Baswedan ini dapat dipercepat dan diselesaikan," ucap dia.



Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan teror bisa menimpa pegawai dan pimpinan KPK. "Karena semakin ke depan kerja-kerja KPK tentu semakin berat," pungkas dia.





