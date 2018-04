Polisi Tangkap Jaringan Penyuplai Sabu ke Riza Shahab

Jakarta: Polda Metro Jaya menangkap jaringan penyuplai sabu kepada artis Riza Shahab dan Reza Alatas. Terdapat tiga jaringan yang ditangkap di tiga lokasi berbeda yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Bogor.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan tersangka RS mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial YG. Tersangka YG ditangkap di Apartemen The Wave Tower Coral, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April.

"Dari pengakuan Y, dia mendapatkan barang ini dari tersangka MS. Dari pengembangan, ternyata MS mendapatkan barang tersebut dari I," kata dia di Gedung Ditnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu, 15 April 2018.



Suwondo menambahkan MS ditangkap di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu 14 April. Dari keterangan MS, polisi kemudian memburu tersangka IS alias Bagol sebagai penyuplai narkoba tersebut.





(Barang bukti tersangka penyuplai sabu kepada artis RS dan RA. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah).



IS diamankan di Sindang Barang, Bogor Barat, Kota Bogor. Polisi membawa IS ke kosannya di Jalan Raya Cibanteng, Ciampea, Bogor, kemudian ditemukan barang bukti serta tiga orang yang selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu.



"Di lokasi tersebut kami menemukan ganja kering 33 gram, timbangan, puluhan plastik klip, bong, dan ponsel. Polisi juga menemukan tiga orang yang baru selesai mengonsumsi sabu. Ketiga orang itu kami serahkan ke Polsek Ciampea," jelas dia.



Total barang bukti yang disita dari ketiga jaringan pengedar ini di antaranya sabu seberat 5,5 gram, ganja kering seberat 33 gram, timbangan, alat isap sabu, dan puluhan plastik klip kosong.









