Kemenkumham Diingatkan Tambah Anggaran Makan Narapidana

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii (Romo) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menambah anggaran makan narapidana per hari. Ombudsman baru-baru ini menemukan narapidana diberi makanan tak layak.



"Kemkumham berkali-kali menaikkan anggaran bahan makanan dan minuman di lapas. Tapi mereka tetap bertahan dengan angka Rp13 ribu untuk satu hari," sesal Romo kepada Medcom.id, Selasa, 25 September 2018.

Menurut Romo, anggaran Rp13 ribu per hari itu dibagi tiga kali makan per hari. Dipotong Rp1.000 untuk biaya cadangan kesehatan narapidana.



"Sebenarnya kalau Kemenkumham bisa, anggaran itu bisa memadai. Semestinya tidak terjadi seperti temuan Ombudsman. Makan Rp4 ribu ya kalau di Yogyakarta nasi kucing. Tapi kan tidak juga harus berkutu. Mungkin jumlahnya disedikitkan," beber dia.



Ombudsman RI menyebut makanan yang disantap narapidana tidak memenuhi standar. Selain bau, beras yang mereka makan sudah berkutu. Hal itu ditemukan Ombudsman saat sidak di sejumlah lapas di 34 provinsi.



Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan ada sejumlah parameter yang digunakan dalam menilai kalayakan makanan napi. Di antaranya, ketersediaan makanan untuk tiga kali per hari, pemberian sayur setiap hari, pemberian daging sapi tiga kali dalam 10 hari.



"Dari hasil monitoring dan evaluasi, saya menemukan nasinya bau, berasnya berkutu, dan cara memasaknya kurang tepat, sehingga kurang memenuhi asupan gizi," kata Ninik di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.





(OJE)