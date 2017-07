Ombudsman RI Kritisi Permendag Nomor 47 Tahun 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Ombudsman RI mengkritisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2017. Peraturan itu dikeluarkan dua hari sebelum penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU).



Permendag Nomor 47 Tahun 2017 menetapkan harga beras medium dan premium seharga Rp9 ribu. Aturan itu merupakan revisi dari Permendag Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai harga acuan, khususnya bagi Bulog. Namun Permendag Nomor 47 Tahun 2017 mengubah acuan dari HPP ke harga eceran tertinggi (HET)."Tapi kemudian belakangan dua hari sebelum penggerebekan itu, ada diterbitkan Permendag Nomor 47, kemudian berubah dari dari harga acuan menjadi harga eceran tertinggi. Nah konsep harga eceran tertinggi inilah yang kita kritisi, kita cermati," ujar Lely di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 27 Juli 2017.(Baca juga: Ombudsman Soroti 3 Hal dalam Penggerebekan PT IBU Lely menjelaskan, bila menggunakan HET, harga beras per kilogram tidak boleh lebih dari Rp9 ribu. Sebab, Permendag Nomor 47 Tahun 2017 itu menetapkan harga Rp9ribu per kilogram untuk beras medium dan premium."Biasanya harga eceran tertinggi itu ditetapkan berlaku pada saat operasi pasar, jadi hanya sewaktu-waktu,sementara kalau Permendag kan permanen sampai kemudian diganti, nah jadi ini masih kita cermati," ungkap dia.Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Khusus, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menyegel gudang beras milik PT IBU pada 20 Juli 2017. Penyegelan dilakukan setelah kepolisian menyimpulkan perusahaan itu melakukan praktik curang penjualan beras.PT IBU dituding menjual beras subsidi dengan harga premium. Perusahaan juga dituding memalsukan kandungan produk beras pada kemasannya.(Baca juga: Kapolri Tegaskan PT IBU Lakukan Kecurangan Persaingan Usaha (REN)