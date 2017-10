KPK Minta Penegak Hukum Korup Dihukum Berat

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yakin pengawasan baik di internal atau di luar Mahkamah Agung (MA) terhadap para hakim sudah berjalan baik. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat tindakan korup di lembaga hukum seakan mengakar dan sulit dihentikan.



Salah satunya, hukuman bagi para koruptor khususnya penegak hukum yang korup terlalu rendah. Bahkan, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor lembek dan tidak memberi efek jera bagi yang lain.

"Agar mereka tidak korup lagi semua sudah ada yang mengaturnya baik internal MA dan di luarnya. Ini tinggal hukuman keras atau kalau tidak kita hanya so and so saja," kata Saut saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu 8 Oktober 2017.



Saut mengakui, sejauh ini lembaganya memang memelototi praktik korupsi di setiap lembaga penegak hukum. Bahkan, perhatian khusus telah diberikan ke MA sejak KPK berdiri.



"KPK itu relatif banyak perhatian pada MA sejak awal KPK berdiri," beber dia.



Saut kembali menegaskan, jika ingin memberi efek jera kepada semua pejabat, swasta, termasuk penegak hukum yang lain, hukuman terhadap para koruptor memang harus diperberat. "Semua yang makan gaji dari pemerintah siapa saja sebaiknya begitu tidak hakim saja," ucap Saut.



Tak hanya itu, Saut bahkan akan mendorong jaksa penuntut KPK memperberat tuntutan kepada semua pihak yang terjerat perkara korupsi. Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak segan melaporkan temuan praktik korupsi ke KPK.



"Harus dorongan dari kita semua, tidak saja pimpinan tapi kita semua masyarakat lapor lah ke KPK kalau ada yang transaksional," pungkas Saut.







(REN)