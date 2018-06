Wakapolri Irit Bicara soal Kasus Novel

Jakarta: Wakapolri Komjen Syafruddin irit bicara soal kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Keputusan itu merupakan kewenangan penyidik.



"Nanti akan di-update sama Polda Metro Jaya ya. Lagi pula Itu domainnya penyidik," kata Syafruddin di Gedung CHEF de Mission Asian Games, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Juni 2018.

Syafruddin menyampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis tak putus berkomunikasi dengan KPK. Ia yakin kasus Novel Baswedan memiliki perkembangan.



"Progresif. Anda selalu lihat Pak Kapolda Metro bolak-balik, pontang-panting ke KPK. Mau ngapain dia ke sana? Mau jalan-jalan? Tidak kan. Pasti dia memberikan informasi dengan pimpinan KPK," tegas dia.



Jenderal bintang tiga itu enggan menduga-duga siapa pelaku penyiraman air keras. Ia menyadari apa pun yang keluar dari mulutnya harus memiliki dasar dan bukti.



"Jangan membawa saya berpersepsi. Sekarang kita harus profesional. Kembali ke penyidik. Kalau ke Kapolri, Wakapolri, terlalu tinggi dibawa ke atas. Nanti bias," ucap dia.



Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyambangi kediaman Novel Baswedan, hari ini. Ia bersilaturahmi sekaligus mengingatkan tragedi penyiraman air keras kepada publik.



"Karena kita tidak boleh lupa dengan penyiraman air keras terhadap Bang Novel apalagi ini lebaran pertama Bang Novel di Jakarta. Kami ingin menyampaikan sikap terkait upaya penuntasan kasus tersebut karena kita berutang mata pada Bang Novel," ucap dia.





