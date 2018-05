Remaja Pengancam Presiden Terancam Pidana

Jakarta: SS, remaja yang mengancam hendak membunuh Presiden Joko Widodo, terancam pidana. SS kini ditahan di Mapolda Metro Jaya.



Polri telah mengetahui ihwal aksi yang dilakukan SS. Meski di bawah umur, tindakan SS tetap dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.

"Kalau dilihat umurnya masih di bawah umur, tapi kelakuannya sudah bukan di bawah umur," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.



Baca: Polisi Tangkap Remaja Pengancam Jokowi



Menurut Setyo, kasus serupa pernah terjadi di Sumatera Utara. Seorang remaja berinisial MFB ditangkap lantaran menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Dulu ada (pelaku pengancam Presiden) umur 17 tahun kita tangkap," ungkapnya.



MFB telah menjalani proses hukum hingga persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Vonis hakim pada 16 Januari 2018 memutuskan hukuman 1,5 tahun kurungan penjara.



Dalam putusnya, MFB melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.







(YDH)