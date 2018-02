KPK Tunggu Keputusan Presiden Soal TGPF Kasus Novel

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa berbuat banyak terkait pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras penyidik Novel Baswedan. Lembaga anti korupsi saat ini masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo terkait TGPF tersebut.



"KPK saya kira sederhana saja, kita tunggu saja bagaiman pilihan atau kebijakan politik yang akan diambil oleh presiden," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada informasi terbaru perihal pembentukan TGPF itu. Namun, kepada pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo sudah berjanji membantu pemberantasan rasuah di tanah air.



Khusus kasus Novel, Jokowi juga sudah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk serius menyelesaikan kasus teror yang menimpa penyidik senior tersebut.



"Apakah membentuk TGPF untuk mendukung Polri, atau tetap akan menunggu proses yang berjalan saat ini, itu sepenuhnya tergantung pada Presiden saya kira," ujar dia.



Febri menegaskan, lembaga Antirasuah akan mendukung sepenuhnya apa pun yang diputuskan Jokowi selama keputusan itu dapat mengungkap kasus teror Novel. Paling penting, membongkar otak di balik penyerangan itu.



"KPK pasti akan mendukung apa pun pilihan sepanjang itu dikehendaki untuk mengungkap pelaku penyerangan," pungkas Febri.



