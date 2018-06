Presiden Didesak Realisasikan Pembentukan TGPF Kasus Novel

Jakarta: Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman penyidik senior Novel Baswedan. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus seharusnya menjadi faktor mendesak.



"Saya selaku ketua WP KPK menyampaikan permohonan kepada Presiden RI dalam rangka pemberantasan kasus Novel untuk membentuk tim gabungan pencari fakta," kata Yudi Purnomo di kediaman Novel Baswedan, Jalan Deposito T8, Kelapa Gading, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Juni 2018.

Pembentukan TGPF setidaknya memberi angin segar kepada Novel. Minimal, kasusnya masih mendapat perhatian pemerintah.



"Akan menjadi titik cahaya bagi dunia Novel yang sekarang gelap," tegas Yudi.



Yudi mengusulkan TGPF terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Akademisi, tokoh agama, praktisi hukum, Polri, Kejaksaan, ahli yang relevan dengan peristiwa Novel, dan KPK harus masuk.



"Sehingga nantinya tim gabungan benar benar secara komprehensif dan sistematis akan melihat sejauh mana kasus Novel," beber Yudi.



Yudi memandang pembentukan TGPF belum terlambat. Pemerintah masih bisa memprioritaskan kasus itu.



Tak tuntasnya kasus Novel bakal membuat serangan kepada pemberantas korupsi semakin gencar. Toh, tak ada sanksi bagi mereka.



Juru bicara Febri Diansyah menegaskan KPK belum bisa berbuat banyak terkait. Lembaga Antikorupsi menunggu keputusan Presiden.



"KPK saya kira sederhana saja, kita tunggu saja bagaimana pilihan atau kebijakan politik yang akan diambil oleh Presiden," kata Febri, Jumat, 23 Februari 2018.





