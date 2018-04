Parameter Penyidikan Kasus Novel Disebut tak Jelas

Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memandang tidak ada paramater jelas dalam penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Padahal, insiden itu sudah setahun berlalu.



"Langkah dan target apa yang dicapai dalam penyidikan kasus ini selama satu tahun tidak ada parameter yang jelas," tegas Koordinator KontraS Yati Andriyani kepada Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.

Yati mempertanyakan upaya maksimal Polri menemukan sidik jari yang menempel pada wadah yang digunakan menyiram air keras. Satu poin itu saja belum bisa diungkap penyidik.



"Lalu sejauh mana juga pelat nomor motor yang digunakan oleh orang-orang yang mencurigakan di sekitar rumah Novel telah ditelusuri oleh penyidik?" tanya Yati.



Sejauh mana upaya kepolisian membongkar semua closed circuit television (CCTV) di sekitar lokasi yang memungkinkan dilalui pengintai pun tak juga terang. Seharusnya, ada pertanda yang didapat sebelum peristiwa dan saat eksekutor menyiram Novel pada 11 April 2017.



"Sangat disayangkan satu tahun tidak ada ada perubahan atau kemajuan signifikan dalam pengungkapan kasus ini," sesal dia.



Yati memandang berbagai potensi konflik kepentingan antara KPK dan Polri selama ini seharusnya tidak memengaruhi penyidikan kasus. Kapolri Jenderal Tito Karnavian perlu memeriksa penyidikan kasus itu.



"Waktu satu tahun adalah waktu yang cukup bagi Kapolri untuk mengevaluasi kemandekan pengungkapan kasus ini," ujar Yati.





