Polisi Kembali Periksa Syahrini

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa penyanyi Syahrini, hari ini Senin 9 Oktober 2017. Syahrini diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah First Travel.



Syahrini tiba di Gedung Bareskrim Polri ditemani kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Hotman menegaskan kliennya sama sekali tak menerima fasilitas gratis dari First Travel.

"Kami datang untuk menerangkan bahwa Syahrini bukan umrah gratisan," kata Hotman di Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.



Hotman menuturkan, kliennya mengunakan fasilitas reguler saat berangkat umrah bersama keluarganya. Namun, sebagai imbalan balik, pelantun lagu 'Sesuatu' itu diberikan fasilitas VVIP jika memposting fasilitas umrah First Travel di akun Instagram pribadinya.



Dia menyebut, Syahrini menyetorkan uang sebesar Rp200 juta ke First Travel. Hotman membantah kliennya menerima bayaran dari First Travel.



"Syahrini tidak pernah terima uang Rp5 perak pun dari First Travel," imbuh dia.



Syahrini sempat diperiksa pada Rabu 27 September 2017. Usai pemeriksaan perdana, Syahrini membantah mendapat umrah gratis dari First Travel.



Sejumlah artis pernah mempromosikan jasa First Travel dengan membuat penilaian baik di media sosial. Syahrini dan keluarga besarnya sempat menggunakan jasa First Travel untuk umrah.











(REN)