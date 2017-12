Pecandu Narkoba Tak Perlu Takut Direhabilitasi

Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) mengimbau kepada para pecandu narkoba agar tidak takut mendatangi pusat-pusat rehabilitasi. BNN memastikan proses rehabilitasi tidak berkaitan dengan penegakan hukum.



Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Diah Setia Utami menyebut hal ini adalah salah satu penyebab rendahnya keinginan para pecandu narkoba. Mereka takut diobati lantaran takut berhadapan dengan proses hukum.



"Perlu diyakinkan oleh semua bahwa rehabilitasi tidak terkait masalah hukum jadi enggak ada tuh orang sudah direhabilitasi lalu dapat tuntutan hukum," kata Diah kepada Medcom.id di Jalan Taman Jatiluhur III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 15 Desember 2017.



Diah mengatakan para pecandu narkoba yang sedang melalui masa penyembuhan justru mendapatkan perlindungan. Pasalnya, semua pasien rehabilitasi narkoba yang ditangani BNN dirahasiakan identitasnya.



"Tidak ada yang boleh mengambil nama untuk dijadikan target operasi atau sebagainya. Itu tertutup dan rahasia. Pokoknya kalau sudah direhabilitasi kita orientasinya medis," imbuh Dia.



Diah juga mengatakan saat ini BNN juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dari tenaga medis maupun fasilitas rehabilitasi narkoba. Program rehabilitasi yang diberikan oleh tiap pasien juga berbeda-beda.



"Baik dari SDM kita latih lebih intesif. Sarana dan prasarananya juga selalu kita tingkatkan," terang Diah.



Baca: BNN Luncurkan Aplikasi Daring Rehab Plus



Untuk meningkatkan kesadaran para korban untuk mau direhabilitasi, BNN meluncurkan aplikasi bernama Rehab Plus. Aplikasi ini diharapkan bisa memberi motivasi kepada pengguna untuk sembuh melalui fitur komunikasi antara pengguna dengan tim konseling.



"Tujuannya mengembalikan mereka (pecandu) menjadi masyarakat Indonesia seutuhnya," ujar Diah.



Aplikasi Rehab Plus bisa diunduh secara gratis di Play Store untuk perangkat dengan sistem operasi Android. Sementara itu, pengguna sistem operasi iOS bisa mengunduhnya Apps Store.





(OGI)