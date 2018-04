KontraS: Kasus Novel Kejahatan Konspiratif

Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan kejahatan konspiratif. Polri masih belum mampu mengungkap kasus tersebut.



"Kasus ini adalah kejahatan yang dilakukan secara konspiratif sehingga pengungkapannya seharusnya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan," kata Koordinator KontraS Yati Andriyani kepada Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.

Yati menjelaskan pengungkapan kasus seharusnya tidak berfokus pada hari peristiwa terjadi, yakni 11 April 2017. Kasus Novel juga dapat diungkap secara deduktif.



"Deduktif dapat dilakukan dengan membongkar rangkaian peristiwa yang terkait dengan penyerangan terhadap Novel sebelumnya, mengingat ini bukan serangan pertama yang ditujukan kepadanya," beber Yati.



Upaya membongkar serangan terhadap Novel, kata dia, tidak terlepas dari kerja Novel sebagai penyidik di KPK. Pengungkapan dapat ditelusuri dari segala serangan sebelumnya.



Yati memandang muncul upaya memojokkan Novel dengan mendesak Novel menyampaikan pelaku kepada Polri.



"Padahal dalam hal ini Novel adalah korban yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya untuk mendapat keadilan," tegas Yati.



Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 April 2017. Peristiwa itu membuat kedua mata Novel hampir buta.



Polri hingga kini belum mampu mengungkap dalang maupun pelaku penyiraman air keras ke Novel. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.





