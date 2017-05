Menerka Cara Rizieq Shihab Keluar Masuk Arab Saudi

Metrotvnews.com, Jakarta: Rizieq Shihab masih berada di luar negeri saat Polri tengah sibuk mengusut kasus dugaan percakapan pornografi dan penistaan Pancasila yang menjeratnya. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu juga sudah dua kali mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi.



Rizieq diketahui menunaikan umrah bersama keluarga saat Polda Metro Jaya melayangkan panggilan pertama dan kedua. Usai umrah, Rizieq hendak pulang dan menginjakkan kaki di Malaysia.

Namun, Rizieq urung kembali ke tanah air. Pentolan aksi bela Islam itu justru terbang kembali ke Arab Saudi.Pertanyaan muncul. Bagaimana cara Rizieq keluar masuk Arab Saudi? Mengingat, seseorang harus mengurus visa untuk masuk ke sebuah negara untuk kepentingan ibadah atau pelesiran.Baca: Rizieq Dipastikan di Jeddah Kepala Bagian Humas dan Umum Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, penerbitan visa adalah wewenang kedutaan besar negara sahabat."Visa umroh ada baiknya tanya pihak Kedutaan Besar Arab. Kalau internasional itu kan ada dua jenis. One way entry dan multiple entry. Dan masa berlakunya tergantung masing-masing negara," kata Agung saat dihubungi wartawan, Selasa 16 Mei 2017.Agung tak mau menduga apakah visa umrah berlaku one way entry atau multiple entry. Hal ini, kata Agung, murni kewenangan Kedutaan Besar Arab Saudi.Sementara itu, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nur Syam menjelaskan, untuk visa umrah reguler, Kemenag menyerahkannya kepada biro travel umrah dan haji. Nur menduga, bisa saja Rizieq tak mengurus visa Arab Saudi di Indonesia."Nah untuk Rizieq ini dia berangkat dari Malaysia. Bisa saja dia menggunakan visa Indonesia kemudian lewat Malaysia, kemudian ke Arab Saudi, bisa begitu," kata Nur saat dihubungi.Baca: Kasus Pornografi Sempat Mengguncang Rumah Tangga Rizieq Atau, bisa juga Rizieq mendapatkan akses khusus menuju kota suci Mekkah. Hal ini berlaku bagi mereka yang mendapatkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi."Ini baru dugaan ya, kita belum tahu persis," kata Nur yang menjabat sebagai Sekjen Kemenag ini.Tapi, Nur menjamin, Rizieq menunaikan ibadah umrah lewat jalur nonreguler. "Karena jalur nonreguler itu bisa dia gunakan dari negara tempat dia transit," jelas Nur.Polda Metro Jaya sudah memastikan posisi Rizieq saat ini berada di Arab Saudi. Pihak kepolisian tengah menyusun langkah untuk memulangkan pimpinan FPI tersebut.Polda Metro akan menggandeng Kepolisian Arab Saudi, Interpol, dan Imigrasi untuk memulangkan Rizieq ke Tanah Air. Pemulangan paksa akan dilakukan setelah proses koordinasi selesai.(DEN)