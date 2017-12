6 Polres Raih Indeks Tata Kelola Terbaik

Jakarta: Polri memaparkan Indeks Tata Kelola (ITK) 70 Polres kategori perbatasan, rawan konflik, dan perairan. Hasilnya, sebanyak enam polres dan tiga kapolres mendapat penghargaan.



Koordinator ITK Lenny Hidayat mengatakan mereka yang mendapat penghargaan memiliki hasil indeks tata kelola di atas 6,14. Hitung-hitungan batas minimum nilai diperoleh dari sejumlah penilaian berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan.

"Hasil sampling kami terdiri dari 70 polres, kinerja rata-rata 6,28 yang artinya cukup cenderung baik," kata Lenny di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Desember 2017.



Penghargaan diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam bentuk piagam. Tito menyebut hasil indeks tata kelola Polri ini bakal menjadi acuan dirinya menilai kinerja anggota di seluruh daerah.



"Nanti ketahuan, polda mana yang bagus dan banyak inovasi, polda mana yang istilahnya enggak punya inovasi, atau malah jeblok. Atau publik enggak percaya kepada polda itu, Polres itu," ucap Tito.



Jenderal polisi bintang empat ini menyebut sengaja melibatkan pihak luar atau kemitraan yang dinilai kredibel. Misal, Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menilai kinerja Polri. Hal itu guna menjaga objektivitas penilaian.



Tito berharap ini dapat menjadi bagian dari pembenahan institusi kepolisian. Ia ingin kepercayaan publik terus meningkat terhadap korps Bhayangkara.



"Kita harapkan publik akan mencintai Polri. Polri berubah, sikapnya berubah, mindset-nya berubah. Yang brengsek kita buang, ganti yang bagus," tegas Tito.



Berikut hasil pemaparan Indeks Tata Kelola atas kinerja Polri:



Polres terbaik:

1. Polres Bengkayang, kategori polres perbatasan

2. Polres Wakatobi, kategori polres perairan

3. Polres Tanjung Balai, kategori polres rawan konflik



Polres model pelayanan publik terbaik kategori SIM dan SKCK:

1. Polres Kaimana, kategori layanan 100 lembar per hari.

2. Polres Karimun, kategori layanan 100-250 per hari.

3. Polres Gunung Kidul, kategori layanan 200-500 per hari.



Kapolres kategori subkepemimpinan terbaik:

1. Kapolres Sanggau

2. Kapolres Wakatobi

3. Kapolres Surakarta







(YDH)