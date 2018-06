Novel tak Pernah Diberitahu Perkembangan Kasusnya

Jakarta: Penyidik Senior Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku tak pernah diberitahu mengenai tindak lanjut perkembangan kasusnya. Satu tahun berlalu kasus penyiraman air keras itu belum juga berhasil diungkap.



“Saya tidak pernah menerima pemberitahuan perkembangan penyelidikan. Saya hanya diberitahu melalui tetangga saya tetapi komunikasi ke saya tidak pernah," kata Novel di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu, 17 Juni 2018.

Pimpinan KPK sudah berupaya meminta kejelasan mengenai kasus itu. Meski begitu, Novel juga meminta pimpinan KPK tak hanya fokus terhadap kasusnya.



Karena, ada banyak intimidasi yang diterima pegawai KPK lainnya. Novel pun meminta pimpinan KPK memperhatikan intimidasi yang diterima pegawai lain.



"Poinnya tidak hanya sekedar itu. Ada sesuatu keadaan di mana pegawai KPK juga diserang dan itu bahaya kalau dibiarkan,” terang Novel.



Ia menegaskan teror kepada pegawai KPK ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Polisi harus bisa mengungkap siapa pelaku di balik teror ini.



“Kita tidak ingin itu terjadi lagi dan mestinya orang-orang yang berbuat begitu harus dinyatakan sebagai orang yang berlaku buruk," pungkasnya.





