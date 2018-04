Syahrini Mengakui Bekerja Sama dengan First Travel

Depok: Artis Syahrini mengakui bekerja sama dengan biro perjalanan umrah First Travel. Dia pun sempat dua kali bertemu dengan Anniesa Hasibuan, bos First Travel.



"Anisa dua kali di Hotel Mulia dan Bandara Soekarno Hatta waktu mau umrah," kata Syahrini saat menjadi saksi kasus penipuan yang dilakukan First Travel, di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin, 2 April 2018.

Syahrini mengaku tidak mengurus lebih jauh mengenai perjalanan umrahnya. Dia juga tidak mengetahui isi kerja sama yang disepakati manajemennya dan First Travel



"Yang mengurus perjalanannya adalah adik saya (Aisyahrani). Seharusnya adik saya yang menjadi saksi. Karena dia yang lebih tahu soal MoU (nota kesepakatan)," kata Syahrini.



Perempuan bernama asli Rini Fatimah Jaelani itu mengaku mengetahui First Travel dari make up artist Bennu Sorumba. "Dia yang menyarankan ke manajemen," ujarnya.



Sementara itu, Syahrini datang sekitar pukul 09.30 WIB didampingi dengan pengacaranya, Hotman Paris Hutapea. Dia bersaksi pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Subandi.



Syahrini mengikuti perjalanan umrah First Travel pada 26 Maret 2017. Bersama 12 orang kerabatnya, Syahrini melaksanakan umrah selama sembilan hari.









