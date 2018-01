Soal Kasus Novel, Polda Metro: Anggota Kita Masih di Lapangan

Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya hingga saat ini masih belum bisa mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Sebanyak 1.058 telepon maupun pesan pendek masuk ke hotline Polda Metro, namun belum ada informasi yang signifikan.



"Penyidik masih terus bekerja mengungkap siapa sih yang melakukan (penyiraman)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 3 Januari 2018.

Argo mengaku kerap menerima sejumlah telepon iseng ke hotline yang sudah dibuka Polda Metro. Bahkan, ada beberapa orang yang hanya ingin tahu perkembangan kasus Novel.



Meski demikian, mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu menjelaskan penyidik tidak pernah berhenti mencari informasi lain mengenai penyerang Novel yang masih misterius. Menurut Argo, kepolisian hanya butuh waktu untuk benar-benar bisa mengungkap kasus tersebut.



"Kita tetap menganalisis di lapangan dan gelar perkara tetap bergerak apakah ada keterangan yang perlu kita gali, kita ungkap dari siapa, anggota masih di lapangan," kata Argo.







Peristiwa teror yang menyedot perhatian publik itu terjadi pada 11 April 2017. Sejumlah sketsa wajah terduga pelaku beberapa kali dirilis ke publik. Terakhir, Polda Metro Jaya menyambangi gedung KPK untuk merilis sketsa dua wajah pelaku penyiraman air keras terhadap Novel.



Berbarengan dengan itu, polisi juga membuka hotline dengan nomor 081398844474 sebagai wadah masyarakat memberikan informasi untuk mengungkap kasus Novel.





