BNN Luncurkan Aplikasi Daring Rehab Plus

Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Yayasan Generasi Mas meluncurkan aplikasi Rehab Plus. Aplikasi ini memungkinkan pecandu narkoba berkomunikasi dengan tim konseling.



"Tujuannya mengembalikan mereka (pecandu) menjadi masyarakat Indonesia seutuhnya," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Diah Setia Utami di Jalan Taman Jatiluhur III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 15 Desember 2017.



Diah mengatakan, aplikasi Rehab Plus ini diharapkan bisa memberi motivasi bagi pengguna untuk sembuh melalui fitur komunikasi antara pengguna dengan tim konseling.



Selain itu, aplikasi ini dapat memberikan pendidikan pencegahan narkoba, termasuk memberikan informasi terkait dampak negatif mengonsumsi narkoba.



Pegiat anti narkoba sekaligus penggagas aplikasi Rehab Plus, Aryo Maulana mengatakan, aplikasi tersebut mengedepankan fitur-fitur bagi para pecandu agar bisa konseling dan terlepas dari jerat narkoba.



"Selain membantu korban penyalahgunaan narkoba, aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai kolektif data. Sehingga operator dapat merumuskan seberapa besar korban penyalahgunaan narkoba di daerah tertentu," kata Aryo.



Aryo mengungkapkan, database dalam aplikasi Rehab Plus ini terhubung dengan database BNN, sehingga kerahasiaan data sangat terjamin.



Aplikasi Rehab Plus bisa diunduh secara gratis di Play Store untuk perangkat dengan sistem operasi Android dan Apps Store untuk perangkat dengan sistem operasi iOS.









