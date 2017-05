Pertemuan Pimpinan KPK-Jokowi Singgung Kasus Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Pimpinan KPK berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo sudah ikut membiayai perawatan penyidik Novel Baswedan. Saat ini, Novel masih dalam perawatan di Singapura.



Pimpinan KPK menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Pimpinan KPK menyampaikan saran terkait pengelolaan pemerintahan dan perbaikan sistem di dalamnya, tapi juga menyinggung masalah yang Novel alami.

Novel Baswedan

"Tadi pertama pasti kami terima kasih atas bantuan pembiayaan untuk saudara Novel," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 5 Mei 2017.Orang tak dikenal menyiram air keras ke wajah Novel pada 11 April. Saat kejadian, Novel pulang seusai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan, dekat rumahnya. Ia mengalami luka di wajah dan mata.Sehari setelah kejadian, keluarga memutuskan membawa Novel ke Singapura. Taufik, kakak Novel, mengatakan, pemulihan mata kanan dan kiri Novel cukup baik. Mata Novel sangat mungkin berfungsi normal.Peristiwa yang dialami Novel berdampak pada kehidupan keluarganya. Agus menyampaikan, keluarga Novel menghadapi beberapa hambatan. Ia berharap ada solusi terbaik dari pemerintah.Terkait penyelidikan kasus ini, Agus masih percaya pada kepolisian. Bila proses di kepolisian mandek, KPK baru akan mengusulkan jalan lain untuk mengungkap pelaku dan motif penyiraman air keras terhadap Novel."Kami evaluasi dalam waktu yang tidak terlalu lama," ucap Agus.(TRK)