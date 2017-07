Pembentukan TPF Kasus Penyerangan Novel Baswedan Disebut Berlebihan

Metrotvnews.com, Jakarta: Memasuki bulan keempat pasca-penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan, tanda-tanda bahwa kasus ini akan terungkap belum banyak menemukan titik terang. Minimnya saksi dan kurangnya alat bukti disebut menjadi kendala.



Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai lambatnya pengusutan perkara penyerangan Novel Baswedan wajar. Sebab jika dibandingkan, KPK pun terkadang memakan waktu sangat lama dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

"Apa yang dilakukan polisi sudah pada jalurnya. Saya kira wajar, ini baru 4 bulan, kita kasih kesempatan kepada Polri untuk bekerja lebih keras lagi," kata Neta, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa 1 Agustus 2017.Neta meyakini bahwa pengusutan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan akan terang benderang, hanya saja perlu waktu. Sebab kasus penyiraman air keras ini tak sama dengan kasus terorisme yang sudah terbaca petanya sehingga Polri dapat bergerak cepat.Lantaran baru seumur jagung inilah Neta menilai pembentukan tim pencari fakta kasus penyerangan terhadap Novel berlebihan. Menurut Dia ada baiknya semua pihak termasuk Novel Baswedan memberikan keleluasaan waktu kepada Polisi untuk mengungkap kasus ini."Ini baru 4 bulan, gagasan membentuk TPF saya kira terlalu berlebihan. Bayangkan KPK setahun lebih mengungkap kasus kita tidak mendesak KPK membentuk TPF. Polri akan berhasil tapi memang perlu waktu," tegasnya.(MEL)