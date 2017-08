Polisi Periksa Novel Baswedan di Singapura

Metrotvnews.com, Jakarta: Polri bakal mengirim tim ke Singapura untuk meminta keterangan penyidik KPK Novel Baswedan. Pemeriksaan untuk membuat terang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior lembaga antirasywah tersebut.



"Supaya ini semakin jelas, kita ke sana mengambil keterangan dari Novel langsung," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2017.

(Baca juga: Polri Rilis Sketsa Pelaku Terduga Penyerang Novel Rikwanto berharap keterangan Novel bisa memberikan bukti kuat dan petunjuk dalam mengungkap kasus tersebut. Bila pun tidak, Polri bakal melakukan penyelidikan lebih lanjut.Kepolisian juga akan menelusuri pernyataan Novel soal jenderal yang terlibat pada kasus tersebut. Bila ditemukan bukti yang cukup, Polri berjanji akan mengusut pernyataan Novel itu."Kita akan lidik, tapi kalau itu sudah fakta hukum dan ada alat buktinya, kita akan lakukan penyidikan," ucapnya.(Baca juga: Mahfud Sebut Tim Gabungan Bisa Mengungkap Kasus Novel Rikwanto enggan berkomentar lebih jika nantinya Novel menolak diperiksa. "Kita enggak usah mengandai-andai. Tunggu nanti saja kalau kita sudah ke sana," ujarnya.Novel berhak menolak diperiksa polisi jika belum siap diperiksa atau memberikan keterangan. "Memang seseorang itu boleh saja menolak untuk diperiksa atau diperiksa di tengah riksa terhenti atau memang dia belum bersedia diperiksa, itu boleh di undang-undang," pungkas Rikwanto.(HUS)