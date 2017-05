Polda Metro Jaya Belum Berencana Melimpahkan Kasus Novel ke Mabes Polri

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum menemui titik terang. Desakan muncul agar kasus ini dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengakui saat ini tim gabungan Polda Metro Jaya, Mabes Polri dan Polres Jakarta Utara masih terus bekerja. Argo meminta semua pihak bersabar untuk mengungkap kasus penyiraman air keras ke sepupu Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan.

"Kita tunggu saja," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 15 Mei 2017.(Baca: Keluarga Kecewa Pengusutan Penyerangan Novel Berlarut-larut Meski demikian, Argo menyampaikan pelimpahan kasus Novel sepenuhnya menunggu perintah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Kita kan pimpinannya Kapolri, semua perintah Kapolri toh," ujar Argo.Dalam mengungkap sebuah kasus, jelasnya, menggunakan metode induktif dan deduktif. Sebagai contoh kasus perampokan Pulomas yang terungkap hanya dalam waktu satu hari. Ada pula kasus yang menunggu hingga bertahun-tahun untuk pengungkapannya."Ada juga yang lama seperti bom Filipina, tiga tahun baru terungkap," ujarnya.(Baca: Polisi Belum Perlu Sayembara Mengungkap Penyiram Novel Argo memastikan jika tim dan penyidik Polda Metro Jaya mampu menyelesaikan dan mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Sehingga masih belum perlu kasus ini dilimpahkan ke Mabes Polri."Kepolisian masih bisa untuk melakukan penyelidikan, menanganinya. Polda masih cukup ya," ujar Argo.(HUS)