Polisi Periksa Enam Saksi Serangan ke Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak enam saksi diperiksa polisi terkait insiden penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Keenam saksi tersebut merupakan orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara.



"Mereka yang diperiksa tentu yang tahu melihat dan mendengar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dihubungi, Selasa 11 April 2017.

Argo enggan merinci nama-nama saksi yang sudah menjalani pemeriksaan. Termasuk, apakah bakal ada saksi lain yang diperiksa."Masih dalam penyelidikan," ucap Argo.Sejauh ini, Polisi menemukan cangkir yang diduga dipakai pelaku menyiramkan air keras ke wajah penyidik senior KPK tersebut. Polisi juga menyita pakaian Novel saat kejadian buat diteliti.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal ketika pulang usai salat subuh, Selasa (11/4), di masjid dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik aksi ini.(SUR)