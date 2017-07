Penyelundupan Sabu 10 Kg Bermodus Mesin Cuci Terungkap

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap sindikat jaringan sabu internasional asal Malaysia di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Mereka mengirimkan sabu dengan kedok mesin cuci.



Pelaku berinisial JAN, 28, ditangkap di sebuah rumah di kawasan Kavling Pancur Baru, Sei Beduk, Batam Kepulauan Riau pada Rabu 19 Juli 2017. Pelaku adalah pengepul dan pengedar dari beberapa kasus yang diungkap BNN sebelumnya.

"Dari tangan tersangka petugas menyita sabu seberat 10.534 gram yang disembunyikan dalam mesin cuci," kata Kepala BNN Budi Waseso di kantor BNN, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa 25 Juli 2017.Buwas sapaan akrabnya mengatakan pelaku masih berkaitan dengan sindikat yang berhasil diungkap BNN di Medan, Bali Jambi, Jakarta, dan Palembang. Pelaku terlibat jaringan besar peredaran narkoba internasional asal Malaysia."BNN membuktikan bahwa peredaran narkotika saat ini masih sangat besar, ini juga melibatkan jaringan Malaysia, barang dari Malaysia," jelasnya.Dari keterangan pelaku, sabu tersebut dia dapatkan dari seorang kurir di Pelabuhan Punggur Batam. Aksi itu dilakukan atas perintah seseorang yang dipanggil "Abang" yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)."JAN menunggu perintah dari Abang untuk pengiriman selanjutnya. Upah yang ia terima sebesar Rp2 juta dari setiap kilogram yang diedarkan," jelasnya.Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menyampaikan, sabu di dalam mesin cuci digunakan untuk mengelabuhi petugas Bea Cukai. Sabu rencananya akan diselundupkan melalui perairan Batam.Dari pengembangan beberapa kasus jaringan JAN ini sebelumnya, kata Arman, BNN mengamankan toal sabu sebanyak 18 kg. Dengan rincian pengungkapan kasus dari 14-16 Juli 2017.Arman menjelaskan, penindakan ini bermula dari tertangkapnya dengan dua WNI berinisial MY dan M, yang menjadi anggota sindikat narkotika Aceh, di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Keduanya diamankan pada Jumat 14 Juli 2017."Petugas Bea Cukai Bali dan BNN membekuk kedua pelaku, berikut barang bukti 508 gram sabu, yang disembunyikan tersangka MY di dalam sepatunya," jelas Arman.Dari keterangan pelaku MY, diketahui sabu tersebut dibawa dari Batam untuk diserahkan kepada pelaku lainnya berinisial MI di Bali. Pada Sabtu 15 Juli, penyelundupan sabu digagalkan di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Soekarno Hatta."Berdasarkan informasi yang kami terima, petugas Bea Cukai Soekarno Hatta mengatensi tiga orang WNI berinisial J, YS, dan HS yang merupakan kurir narkotika," jelas dia. Saat penggeledahan, petugas menemukan sabu yang disembunyikan di dalam sepatu dengan berat total 2,02 kg.Di hari yang sama, Bea Cukai Jambi mendapatkan informasi dari Subdit Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan BNN terkait pengiriman narkotika. Setelah berkoordinasi dengan BNNP Jambi, dua orang pelaku diamankan di Bandara Sultan Thaha Jambi dengan barang bukti 1 kg sabu.Pada Minggu 16 Juli 2017, Bea Cukai dan BNN mengungkap penyelundupan empat kilogram sabu dari Medan ke Palembang. Petugas mengamankan pria berinisial E dan D yang bertindak sebagai kurir.Rencananya, sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang berinisial ND dan FA di Palembang. Sabu itu akan diedarkan di Pulau Bali. Petugas langsung menindak saat keempatnya serah terima barang bukti.(OGI)