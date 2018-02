Menyambut Kepulangan Novel Baswedan

Jakarta: 317 hari setelah menjalani perawatan di Singapura, atau 318 hari pascapenyerangan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akhirnya menginjakan kakinya kembali ke Indonesia. Novel memutuskan pulang hari ini, Kamis, 22 Februari 2018 selagi menunggu operasi utama setelah matanya rusak disiram air keras oleh dua pelaku yang sampai saat ini masih belum jua tertangkap oleh polisi.



Kabar kembalinya Novel ke Tanah Air disambut baik oleh sejumlah pihak. Baik sanak famili, kerabat, instansi Novel mengabdi, aktivis antikorupsi, hingga orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo.

Salah satu karib Novel, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi Medcom.id pada Rabu, 21 Februari 2018 mengatakan, kepulangan Novel ini sebagai pesan agar penegak hukum maupun masyarakat tetap semangat dalam memberantas korupsi.



"Iya, tentu (kepulangan Novel juga merupakan pesan supaya tetap semangat dalam pemberantasan korupsi)," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini.



Dahnil mengatakan, rencananya Novel bakal tiba di Bandara Soekano-Hatta pada pukul 10.50 WIB. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga memastikan, seluruh elemen KPK bakal menyambut Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) kasus korupsi KTP elektronik itu di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.



"Salah satu pimpinan juga akan menjemput ke Bandara," jelas Febri.



Selain itu, direncanakan pula penyambutan Novel di Gedung KPK oleh sejumlah aktivis antikorupsi hingga mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad disebut bakal ikut menyambut Novel.



Kepolisian yang saat ini masih belum juga menemukan titik terang kasus penyerangan Novel pun menyambut baik kabar kepulangan Novel ke Indonesia. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, pihaknya tidak menutup kemungkinan kembali memeriksa Novel.



Menurut Argo, jika benar kembali ke Jakarta, Novel tidak bisa menolak untuk dimintai keterangan oleh Polisi. Argo berharap penyidik senior KPK tersebut bisa bekerjasama untuk mencari informasi terduga pelaku, tapi pemeriksaan Novel disebutnya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.



Rencana polisi untuk memeriksa kembali Novel ditentang oleh Dahnil. Ia menilai, cara kerja polisi aneh dan ganjil, lantaran pihak yang dianggap punya motif melakukan pengintaian di rumah Novel kurang diperdalam keterangannya.



Malah, lanjut Dahnil, polisi seakan mencukupkan keterangan mereka. "Seolah yang mau dipersalahkan adalah Novel terhadap lambatnya penyidikan kasus penyiraman. Sudah dia korban, justru dia yang diburu keterangannya," tutur Dahnil.



Tuntaskan Kasus



Setelah 10 bulan lebih, kasus Novel masih gelap gulita. Dua pelaku penyiraman belum juga tertangkap, apalagi otak di balik semua serangan terhadap Novel.



Meski demikian, desakan untuk menuntaskan kasus Novel terus mengalir. Bahkan publik juga tak lelah mendesak Presiden Jokowi untuk membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atau tim independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut.



Presiden Jokowi bukannya tak menghiraukan suara-suara tersebut. Tapi, tampaknya, sampai saat ini Jokowi masih percaya kepolisian dapat mengusut kasus Novel.



Bahkan, Jokowi mengaku terus menagih kasus itu ke Kapolri Jendral Tito Karnavian. "Saya akan terus kejar ke Kapolri agar kasus ini menjadi tuntas," tegas Jokowi.



Dia juga memastikan, Polri serius menelusuri kasus yang terjadi pada 11 April 2017. Korps Bhayangkara, kata Jokowi, bakal terus memburu penyiram air keras ke wajah Novel.



"Siapa pun pelakunya sampai saat ini akan kita kejar terus. Sudah sampaikan, kalau Polri sudah gini, ya baru kita akan step yang lain," jelas Jokowi.









