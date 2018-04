Polda Metro tak Permasalahkan Waktu Pengungkapan Kasus Novel

Jakarta: Polda Metro Jaya belum bisa mengungkap kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Usia kasus tersebut genap setahun pada Rabu, 11 April 2018.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan lamanya waktu pengungkapan.

"Ya, seperti ada beberapa kasus yang di Jakarta ada yang 3 tahun ada yang 2 tahun, ada yang hitungan bulan. Kita tunggu saja, yang terpenting bahwa komitmen Polda Metro, kita masih mencari pelakunya," tegas Argo di Polda Metro Jaya, Selasa, 10 April 2018.



Argo menjelaskan Polda Metro berkomitmen mengungkap insiden penyerangan penyidik senior KPK tersebut. Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu mengatakan penyidik selalu melaporkan ke KPK jika menemukan bukti baru.



"(Progres) macam-macam. Seperti hotline, ada saksi tambahan, kita akan masih terus mencari. Ada perkembangannya, kita anggota masih mencari pelakunya mencari saksi, kita masih bekerja dengan baik," jelas Argo.



Novel disiram air keras usai salat subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03 RW 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 11 April 2017. Kedua mata Novel mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.



Penyidik senior KPK itu menjalani perawatan mata di rumah sakit di Singapura. Novel sempat menjalani operasi besar di bagian mata kirinya beberapa, beberapa bulan lalu.



Saat ini, Novel masih menjalani pemulihan pascaoperasi kedua. Penglihatan mata kanannya menurun setelah operasi. Butuh waktu menyembuhkan kerusakan mata Novel.





