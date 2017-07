Novel Baswedan: Harapan Penyerang akan Sia-sia

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menegaskan tak akan berhenti membongkar kasus korupsi di Indonesia. Penyerangan dengan menyiramkan air keras ke area wajahnya tak menyurutkan semangat Novel yang disampaikan melalui sebuah video.



"Harapan orang-orang yang telah berupaya menyerang saya untuk memendam, menghentikan langkah-langkah (pemberantasan) korupsi, saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu akan sia-sia," kata Novel dalam video tersebut.

Video itu dikirimkan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Novel yang mengenakan kaos hitam dan peci putih tampak lebih bugar.Novel juga menyampaikan pesan kepada seluruh anggota KPK dan masyarakat untuk tidak berhenti berjuang memberantas korupsi. Penyerangan, tegas Novel, justru memantik semangat semua pihak yang ingin memberantas korupsi."Terutama pemuda Indonesia, yang dengan begini, kita berharap ke depan kita semakin kuat, semakin perhatian dengan kepentingan negara dan bangsa dan kepentingan orang banyak," ucap Novel.Tak hanya menyampaikan pesan, Novel juga menceritakan soal kondisi matanya. Ia mengaku masih butuh waktu untuk memulihkan kesehatan indera penglihatannya itu. Novel mengatakan, mata kirinya perlu dioperasi demi menyelesaikan proses penyembuhan.Dalam rekaman video tersebut, Novel juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini memberi dukungan dan doa. Ia meminta seluruh elemen bangsa tetap semangat memberantas korupsi.Setidaknya sudah 105 hari Novel harus dirawat pascapenyiraman air keras di wajahnya. Namun, sampai hari ini, pelaku penyiraman belum tertangkap.Novel disiram cairan yang diduga air keras di dekat Masjid Jami Al Ihsan, dekat rumahnya. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan salat subuh berjemaah sekitar pukul 05.10 WIB.Akibat penyerangan itu, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura. Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya merupakan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el.(OJE)