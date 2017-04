Eks Pejabat Kemenkeu Dicecar soal Alasan Perpanjangan Anggaran KTP-el

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Sambas Maulana dicecar jaksa soal alasan memperpanjang kontrak anggaran multiyears proyek KTP-el. Anggaran multiyears yang juga dikenal dengan istilah kontrak tahun jamak ini semula disetujui 2011-2012, kemudian diperpanjang hingga 2013.



Sambas menjelaskan, pihaknya menyetujui perpanjangan kontrak anggaran lantaran banyaknya sanggahan dari perusahaan yang mengikuti lelang. Pengerjaan proyek -KTP-el terlambat dan menyisakan sekitar 56 juta keping yang belum dicetak.

Pada suatu kontrak, kata Sambas, perpanjangan dapat disetujui manakala pengerjaan proyek terlambat karena alasan yang tidak bisa diprediksi. Merujuk aturan, lanjut dia, istilah itu merupakan non kahar."Kahar dan non kahar itu masuk di luar prediksi. Yang menyatakan kahar dan non kahar pengguna anggarannya (Kemendagri)," kata Sambas di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 10 April 2017.Dalam perpanjangan kontrak, terang Sambas, harus ada pula audit dari BPK dan surat tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran. Pada kasus ini, surat berasal dari Kemendagri.Syarat lain, kata Sambas, dana di Tahun Anggaran 2013 juga harus tersedia. Selain itu, sisa pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan 2011, juga sudah diaudit."Karena semua syaratnya ada, Kemenkeu setuju pada Kemendagri untuk perpanjang multiyears kontrak," ungkap Sambas.(OJE)