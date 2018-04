KPK Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi RTH di Bandung

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus baru dugaan korupsi di Pemerintah Kota Bandung. Tiga tersangka telah ditetapkan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemkot Bandung tahun anggaran 2012-2013.



"KPK membuka penyelidikan dan dari serangkaian penyelidikan KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk RTH di pemkot Bandung 2012-2013," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at, 20 April 2018.

Dalam perkara ini, lembaga Antirasuah menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni, mantan Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hery Nurhayat (HN) serta dua orang anggota DPRD kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS).



Ketiganya dianggap bersekongkol menaikan anggaran untuk pengadaan enam RTH di Kota Kembang. Dari hasil penyelidikan KPK, diketahui pengadaan RTH telah terealisasi.



"Tidak fiktif tetapi ada mark up, tanahnya ada, tapi tidak mengikuti aturan yang berlaku," kata Agus.



Aliran dana untuk RTH tersebut diketahui sebesar Rp123,9 miliar, peruntukannya untuk modal tanah dan belanja penunjang RTH. Sementara alokasinya untuk pembangunan dua RTH yakni RTH Mandalajati sebanyak Rp33,45 miliar dan RTH Cibiru Rp80,7 miliar.



Menurut Agus, diperkirakan kerugian hasil negara dari tindakan ketiga tersangka mencapai sekitar Rp26 miliar. "Perkiraan Rp26 miliar, tapi masih terus didalami," kata Agus.



Akibat perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





(DMR)