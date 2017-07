KPK Yakin Bareskrim Bijak Tangani Laporan Niko

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Bareskrim Polri tak akan gegabah menyambut laporan Niko Panji Tirtayasa alias Miko, saksi kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Niko melaporkan penyidik KPK Novel Baswedan atas dugaan pemalsuan, keterangan palsu dalam akta otentik, dan penyalahgunaan wewenang.



"Kami yakin pihak kepolisian juga bijak, profesional, dan proporsional dalam menyikapi laporan yang masuk," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 26 Juli 2017.

Niko adalah keponakan Muchtar Effendi, tersangka KPK dalam kasus suap sengketa pilkada di MK. Niko pun sempat diperiksa Lembaga Antirasuah.Priharsa mengatakan, pihaknya tak ambil pusing soal laporan Miko. KPK terlebih dahulu akan mempelajari laporan tersebut. "Ya silakan saja kalau melaporkan. Nanti kita liat materi apa yang dilaporkan," ujar Priharsa.Niko memberikan keterangan kepada Pansus Angket KPK, Selasa 25 Juli 2017. Dia mengaku mendapatkan perlakuan istimewa dari KPK sebagai kompensasi agar mau memberikan kesaksian palsu di Pengadilan Tipikor."Sebelum sidang saya diarahkan. Dikasih fasilitas enak, pijat. Betul ini pak. Silakan cek ke Aston Rasuna Said (Jakarta Selatan). KPK ini hebat," kata Miko.Dia juga mengaku mendapat intimidasi dari KPK yang melibatkan Novel dan sejumlah penyidik KPK. Hal itu dilakukan usai Akil dan Muchtar diringkus KPK.Dia mengaku diminta menyerahkan barang bukti harddisk dan menandatangi berkas barang bukti. Delain itu, dia dipaksa mengaku tahu kronologi korupsi Muchtar.Intimidasi lain yang dilakukan Novel cs, yakni Miko diminta mengakui bekerja pada Maret 2013, atau setahun lebih awal dirinya bekerja di perusahaan Muchtar pada 2014. Niko juga disuruh mengaku mendengar percakapan antara Muchtar dan Akil, dan mengakui harta dan aset Muchtar sebagai aset titipan Akil.Ia terpaksa menuruti itu karena dirinya dan keluarganya merasa terancam. "Ancaman itu sampai Maret 2017 masih ada," ujar dia.Niko lalu melaporkan Novel ke Bareskrim Polri pada Selasa malam 25 Juli 2017. Dalam surat laporan polisi nomor LP/733/VII/2017/Bareskrim, Novel disebut telah menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 264, 266, 242, dan 421 KUHP.(OGI)