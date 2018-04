Polisi Klaim Kerja Keras Menangani Kasus Novel

Jakarta: Insiden penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan genap setahun, Rabu, 11 April 2018. Polisi mengklaim bekerja keras mengungkap kasus ini, meski tak kunjung terungkap.



"Menunjukkan kerja keras yang sangat signifikan sampai hari ini ya. Lebih dari 80 saksi sudah kita periksa. Beberapa petunjuk sudah kita dapati, keterangan-keterangan yang cukup signifikan sudah juga kita dapat," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal di Polres Jakarta Selatan, Rabu, 11 April 2018.

Iqbal menjelaskan disebarnya sketsa wajah terduga pelaku merupakan salah satu kemajuan atau keseriusan polisi dalam menangani kasus ini. Upaya membuka hot line untuk masyarakat menyampaikan informasi juga patut diperhitungkan.



"Berbagai informasi-informasi dari masyarakat sudah ada, kita sudah jemput bola untuk informasi-informasi itu. Ada yang ada korelasinya, tapi juga ada yang tidak ada korelasinya," ungkap Iqbal.



Koordinasi dengan KPK



Iqbal mengatakan kepolisian selalu terbuka dengan KPK untuk join investigasi dalam penyelidikan. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan peran KPK sangat penting membantu mengungkap pelaku.



"Juga dibantu oleh tim KPK yang memberikan info. Artinya Polda Metro dari langkah awal, kalau ada titik 0 kita sudah melangkah hampir titik 100 lebih untuk ungkap penyerangan terhadap saudara Novel Baswedan," ungkap Iqbal.



Tingkat kesulitan dalam setiap kasus berbeda-beda. Kasus penyerangan Novel juga tidak bisa dibandingkan dengan kasus lain yang dalam waktu singkat bisa diungkap.



"Kriteria tingkat kesulitan kasus ini tidak bisa dipukul rata dong, ada yang cepat terungkap, tapi banyak juga yang lama. Tapi yang harus dicatat bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Metro bergerak sangat maju ke depan," jelas Iqbal.





